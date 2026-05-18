Trovati i fondi per ristrutturare l’oratorio 

Costeranno 150mila euro i lavori di completamento degli interventi di ristrutturazione dell’oratorio della chiesa parrocchiale di Burcei. Prevista anche la manutenzione straordinaria della copertura, per garantire la salubrità dell’ambiente sottostante eliminando l’eternit. Ci sono poi i lavori di manutenzione straordinaria sulla parete lungo via Progresso.

Prevista dunque la demolizione della copertura di eternit, con la realizzazione di una nuova copertura di tegole e con la posa in opera di grondaie e pluviali. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova sagomatura ad arco per l’ingresso, la ridefinizione delle quote di accesso tra il nuovo ingresso e via Progresso e tra l’oratorio e il cortile retrostante, poi il ripristino di intonaco e tinteggiature. Sono interventi attesi promossi dall’ex parroco, don Giuseppe Pisano, con cui il Comune di Burcei ha collaborato per la concessione dei finanziamenti.

Sono in programma anche interventi sulla chiesa e sulla casa parrocchiale dopo precedenti opere di consolidamento che erano state realizzate in seguito a crolli dalla parte più alta della cupola che, anni fa, determinarono anche la chiusura del tempio per lungo tempo. Per la chiesa si prevede ora l’eliminazione delle criticità presenti con la bonifica e la rasatura dell’intonaco.

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