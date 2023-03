Trovati i corpi di due coniugi, è omicidio-suicidio 

Novara. Due coniugi, un 66enne e una 65enne, sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Bonfantini. Le prime indagini hanno confermato l’ipotesi iniziale, quella dell’omicidio-suicidio. Entrambi sono stati uccisi da un colpo di arma da fuoco, probabilmente una carabina. Ucciso anche il cane della coppia, un barboncino. L’uomo, pensionato, aveva lavorato all'ospedale Maggiore di Novara. Ieri in tarda serata era ancora sul posto il personale della questura incaricato delle indagini.

Ed è stata una giornata di violenza anche nel Meridione: un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso ieri sera a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. L’uomo, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, è deceduto sul posto dell’agguato, in via Solimena, nonostante l’intervento dei sanitari. Più tardi si è presentato all’ospedale di Aversa un pregiudicato 29enne con ferite da arma da fuoco. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri ipotizzano un legame tra i due episodi e stanno lavorando per ricostruire i rapporti fra i due e le loro relazioni con organizzazioni criminali.

