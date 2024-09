Trovati i corpi dei quattro alpinisti 

AOSTA. Sono stati trovati i corpi dei due alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco. A individuarli e recuperarli è stato il Peloton d’haute montagne di Chamonix dopo l’ennesimo sorvolo con l’elicottero. Di Andrea Galimberti, 53 anni, comasco, e Sara Stefanelli, 41, genovese, non si avevano più notizie da sabato. L’ultimo segnale Gps del loro telefono li posizionava a 4.500 metri di quota, sul “Mur de la cote”, un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta. I corpi sono stati avvistati lì dalla gendarmerie nel primo pomeriggio. È probabile che siano morti per assideramento, il decesso potrebbe essere avvenuto già sabato durante la bufera. Le salme sono state portate a Chamonix.

Sfruttando il cielo sereno i primi sorvoli erano scattati all’alba: prima i francesi e poi gli italiani. Ma nei giorni scorsi in alta quota si erano accumulati almeno 50 centimetri di neve fresca e le tracce dei ramponi sul ghiacciaio sono state sepolte. Appena c’è stata una schiarita i gendarmi francesi hanno fatto altri tentativi fino a quello decisivo. Erano passate quasi 70 ore dall’ultima disperata chiamata dei due alpinisti, bloccati in mezzo alla tempesta (temperature fino a -15 gradi e venti fino a 150 chilometri orari), che chiedevano aiuto da quota 4.600. «Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati», è stato il drammatico messaggio ai soccorritori.

Altri tre lutti

Ieri i media francesi hanno annunciato anche il recupero delle salme di due alpinisti sudcoreani: come gli italiani risultavano dispersi da sabato, dopo essere stati sorpresi dal maltempo in alta quota. E a pochi chilometri in linea d’aria dal Monte Bianco ieri si è verificata l’ennesima tragedia in montagna. Il corpo di un’escursionista canadese è stato trovato nella zona del col de la Seigne, in fondo alla val Veny (Courmayeur), tra Italia e Francia. È probabile che la donna sia morta a causa di un malore. L’allarme era scattato lunedì sera, quando l’escursionista non è rientrata a valle dopo un’uscita. Le ricerche sono iniziate in serata e sono proseguite per tutta la notte. All’alba il corpo è stato trovato e recuperato con l’elicottero. Le indagini sono affidate alla guardia di Finanza di Entreves.

RIPRODUZIONE RISERVATA