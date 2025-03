Trovati gli abiti di Manuela Murgia 

Recuperati dopo trent’anni i vestiti di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu: gli indumenti saranno ora sottoposti ad accertamenti tecnici per l’estrazione di eventuali elementi biologici ancora presenti, utilizzando le più recenti tecnologie disponibili per l’esaltazione del Dna. Strumenti modernissimi che, in vari casi, hanno permesso di risolvere vecchi “C old case ” anche dopo decenni.

Il ritrovamento

L’indiscrezione è filtrata ieri mattina, dopo che qualcuno nei giorni scorsi aveva visto degli agenti della Squadra Mobile lasciare il vecchio stabile dell’Istituto di medicina legale di via Porcell, attualmente gestito dal Dipartimento Igiene Ambientale, con alcune scatole e delle buste. Gli abiti sarebbero stati ancora sigillati, custoditi in un magazzino dell’ospedale universitario, conservati dopo l’autopsia che era stata eseguita su incarico della Procura dai medici legali Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz. All’epoca si parlò di una morte legata ad una “precipitazione”, non escludendo l’ipotesi di un suicidio, ma alla luce di una recente consulenza affidata dalla famiglia di Manuela Murgia dell’esperto Roberto Demontis il pubblico ministero Guido Pani ha deciso di riaprire le indagini con l’ipotesi di omicidio volontario. La 16enne potrebbe essere stata investita e poi abbandonata sotto il canyon di Tuvixeddu.

Gli esami tecnici

In Questura, alla Squadra Mobile, le bocche restano cucite così come nei corridoi della Procura, dove non viene esclusa l’ipotesi di una futura e non imminente riesumazione dei resti della giovane, così da poter effettuare un incidente probatorio. Quanto accertato dagli esperti che eseguirono l’autopsia trent’anni fa non pare compatibile con la consulenza dello specialista nominato dalla famiglia: da qui la possibilità che il pm Pani decida di chiedere al gip un confronto o, addirittura, la nomina di un perito. Quello che è certo, però, è che ora gli indumenti che Manuela Murgia indossava il giorno della sua morte saranno trasferiti in laboratorio per essere esaminati con le ultime tecnologie in materia di estrazione delle tracce biologiche. Se conservati in luogo sicuro e non esposti alle intemperie, le tracce di Dna possono essere recuperate anche dopo parecchi anni.

Il giallo riaperto

Il caso della misteriosa morte della giovane è stato riaperto nelle ultime settimane, dopo l’ipotesi che la 16enne potrebbe aver avuto un rapporto sessuale (forse violento) per poi essere stata travolta e uccisa volontariamente da un’auto mentre provava a rivestirsi. Il retroscena è emerso nel corso di una trasmissione televisiva a cui aveva preso parte l’ex capo della Squadra Mobile, Emanuele Fattori, dopo gli esiti della consulenza medico-legale del professor Demontis. La famiglia della giovane non ha mai creduto al suicidio, ma ora i nuovi elementi emersi fanno pensare che Manuela Murgia possa essere stata uccisa. C’è anche un buco di varie ore da chiarire su dove sia stata e, soprattutto, con chi abbia trascorso le ultime ore prima del decesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA