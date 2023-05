Trovati escrementi di topo, sequestrato market etnico  

Le condizioni dei locali dove venivano conservati gli alimenti erano pessime: nessuna illuminazione o sistema di aerazione, servizi igienici fuori uso e tracce di escrementi di topi. Per questo un market di prodotti etnici alla marina è stato sequestrato dopo i controlli da parte dei carabinieri del Nas in collaborazione con gli ispettori del servizio igiene alimenti della Asl di Cagliari.

I militari, impegnati in una serie di verifiche in tutta la città, alla fine hanno emesso il provvedimento a carico del titolare. Il valore del sequestro è di circa 600mila euro. La responsabile della società non aveva nemmeno il piano di autocontrollo Haccp, documento obbligatorio per legge.

