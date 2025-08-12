VaiOnline
Il caso.
13 agosto 2025 alle 00:33

Trovati altri rifiuti radioattivi 

Dopo i due carichi contaminati da radiazioni individuati mercoledì e giovedì, sabato un terzo carico, seppur di minore entità, di rifiuti provenienti da Nuoro è stato fermato nell’impianto di Tossilo. Anche in questo caso si tratta di rifiuti provenienti da utenze domestiche cittadine. Oltre al già noto Lutezio-177, questa volta è stato rilevato un secondo isotopo: lo Iodio, impiegato in ambito medico, in particolare nei trattamenti oncologici. Il materiale è stato isolato e posto in quarantena come gli altri. L’assessore all’Ambiente, Marco Canu, è intervenuto con un messaggio chiaro: «Abbiamo sollecitato tutte le Asl a fornire ai pazienti oncologici informazioni precise su come smaltire correttamente i rifiuti indifferenziati. La situazione è sotto controllo e monitorata costantemente da È-Comune, ma chiediamo a chi è in trattamento di contattare la Asl di riferimento per ricevere le istruzioni adeguate». Intanto, nonostante la festività di Ferragosto in città sarà garantito regolarmente il servizio di raccolta porta a porta e l’isola ecologica mobile. Aperto il parco Sant’Onofrio.

