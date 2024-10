Trovati altri pezzi del fuoristrada del giovane disperso 

Riemergono altri rottami dalla montagna di detriti che si è riversata nel lago di Medau Zirimilis, dopo la disastrosa alluvione avvenuta la notte di sabato scorso. Ieri mattina è stato rinvenuto il bombolone del Gpl, con alcune guarnizioni del fuoristrada di Davide Manca, l’escursionista disperso. La squadra del soccorso fluviale alluvionale dei vigili del fuoco di Cagliari, ha battuto palmo a palmo l’intero bacino, una delle ultime aree rimaste da verificare. Ora rimane da scandagliare il lago, ma la marea di terra e detriti che si è riversata nell’invaso rende impossibili le operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Bisognerà attendere che il fango si sedimenti sul fondo, rendendo trasparente l’acqua.

Le operazioni dei vigili del fuoco non sono state di certo facili: questa parte di lago nasconde tante insidie: tra pozze d’acqua e terreno melmoso è facile ferirsi o sprofondare. Rinvenuto anche uno zainetto (ma ancora si attende di capire se appartenga al giovane disperso), mentre, a monte del rio Camboni, sono stati trovati il portellone e i sedili posteriori del fuoristrada.

Le squadre dei vigili del fuoco, supportati dal Soccorso alpino, che da quattro giorni perlustrano ogni anfratto del territorio, condurranno anche oggi le ricerche nel versante montuoso, le zone più impervie saranno raggiunte con l’elicottero. I dieci chilometri (dal punto del rio Camboni, in cui la flebile luce della torcia di Davide Manca dava l’ultimo segnale prima di scomparire) al bacino di Medau Zirimilis, che ha raccolto l’acqua e i detriti venuti giù dal versante di Monte Arcosu, sono stati perlustrati accuratamente, ma di Davide non c’è traccia.

Non si arrendono i tanti amici e i compagni di escursioni, che hanno manifestato, attraverso una pagina social, la preoccupazione per l’eventuale abbandono delle ricerche. Già dalle sette del mattino di oggi, un gruppo composto da alcune decine di volontari si è dato appuntamento nella rotatoria del castello di Acquafredda, per poi dirigersi verso la montagna. Simone Cossu, quarantottenne di Iglesias: «Abbiamo intenzione di ripercorrere per circa sette chilometri il rio Camboni, in risalita fino a Baracca Sassa, dove continueremo a perlustrare l’alveo del fiume e la fascia laterale del bosco, ci auguriamo una grande partecipazione».