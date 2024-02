Trovate altre polpette avvelenate 

Dopo quelli di via Nazionale, anche in via Pabillonis sono stati trovati bocconcini sospetti, probabilmente destinati a cani e gatti. A denunciarlo sono i padroni, vigili e attenti per l’incolumità dei propri animali, che sui social mettono in guardia gli altri proprietari di cani e gatti.

L’ultima segnalazione è di ieri: «Polpetta con veleno in via Pabillonis. Attenzione al bastardo che l’ha messa. Che non ti becchi perché te la farò ingoiare. Fate segnalazioni il più possibile ai carabinieri, loro dicono che possono muoversi solo se ce ne sono diverse, in questo modo sono obbligati al controllo delle telecamere in zona», segnala Rita Pischedda sui social.

L’ultima segnalazione risaliva alla fine del 2023 quando, secondo voci mai confermate, qualche animale sarebbe morto dopo aver ingerito una polpetta.

E del resto succede ciclicamente in diverse zone della città e ciò desta rabbia e indignazione.

