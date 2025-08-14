Trovata morta  nella vasca: si indaga per omicidio 

Milano. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento di Silvana Damato. La porta blindata era chiusa dall'interno. Lei era morta nella vasca da bagno, con il viso tumefatto e una lesione al collo. Nessun segno di effrazione, nessun oggetto mancante se non le chiavi di casa. È giallo sulla morte della 69enne, ex tabaccaia in pensione con casa a Bruzzano, nella periferia nord di Milano. Venerdì mattina è stata vista per l'ultima volta. Gli amici al pomeriggio l'hanno aspettata per la consueta partita di burraco ma lei non è mai arrivata. Per questo hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento al sesto piano calandosi dal tetto. Hanno trovato il corpo nella vasca da bagno riempita di acqua, il rubinetto chiuso. Silvana era supina, in parte fuori dall'acqua, con il viso tumefatto e il segno di ferite anche sul collo. Nessuna all'apparenza mortale. Si attendono ora i risultati dell'autopsia per capire se aveva acqua nei polmoni e definire esattamente le cause della morte, se accidentali o meno. Ma nel frattempo la pm Valentina Mondovì ha aperto un fascicolo per omicidio.

