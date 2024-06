Trovata morta la psicologa Vera Slepoj 

Padova. “Capire i sentimenti”, “La psicologia dell’amore”, “Le ferite delle donne”, “Le ferite degli uomini” sono alcuni dei bestseller che hanno reso nota Vera Slepoj, la psicologa morta per un malore in casa a 70 anni. Nota anche per i frequenti passaggi in tv, da presidente della Federazione italiana di psicologia era intervenuta su fatti come il massacro di Novi Ligure e il caso Scazzi, e aveva criticato “Il Grande Fratello” o i cartoni di Sailor Moon («Si sono riscontrati casi di bambini di sesso maschile che hanno finito con l’identificarsi nel personaggio protagonista, forte, vincente, femminilizzando il loro modo di vivere»). Dal 3 aprile era nel Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo. «Ha contribuito con il proprio lavoro – dice il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi - ad aumentare la consapevolezza sulla necessità di una maggiore attenzione al benessere psicologico della persone».

