Trovata morta in mare: mistero a Cala Fighera 

Perché Manola Mascia, 28 anni di Cagliari, è precipitata dalla scogliera a picco su Cala Fighera, trovando così la morte? Era sola oppure con lei c’era il fidanzato, Paolo Durzu, da ieri scomparso nel nulla e il cui borsello con portafoglio e documenti è stato trovato bagnato sulle rocce? E perché la ragazza martedì non era rientrata a casa sua, con grande preoccupazione dei familiari? Sono solo alcuni dei punti interrogativi sul mistero del tragico ritrovamento del corpo senza vita di Manola Mascia, ieri. È stato un escursionista a fine mattinata a notare un corpo nelle acque di Cala Fighera, vicino agli scogli. Una volta recuperato dai militari della Guardia Costiera, il cadavere è stato portato nella banchina della Capitaneria, nel porto di via Roma a Cagliari, facendo scattare le indagini degli investigatori della Squadra Mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Mario Leo.

Le ricerche

Oltre al corpo della giovane, è stato recuperato un borsello con degli effetti personali e i documenti di Paolo Durzu, 32enne di Quartu, che sarebbe stato visto – particolare questo ancora in fase di accertamento – proprio nella zona di Cala Fighera insieme a Manola Mascia. I due erano fidanzati. Dunque mentre il medico legale Roberto Demontis ha iniziato gli accertamenti sul corpo della ragazza morta (trovando segni compatibili con quelli di una caduta dall’alto e senza riscontrare tracce di violenza o ferite riconducibili ad altre cause, soprattutto a violenza o all’utilizzo di oggetti), sono iniziate le ricerche del giovane.

In mare, con i mezzi navali della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco, in volo con l’elicottero della Capitaneria, oltre al personale militare a terra. Le operazioni sono proseguite tutto il pomeriggio e la sera, senza successo. Oggi riprenderanno di mattina presto e verranno utilizzati anche dei droni.

Le indagini

Per ora dunque la morte della 28enne, che abitava nel quartiere cagliaritano di San Michele, è avvolta nel mistero. L’unica certezza sembra quella del come la giovane sia morta: precipitando dalla scogliera di Cala Fighera. Il medico legale, nei primi esami sul corpo, non ha trovato altri segni, lesioni o ferite se non quelli dovuti all’impatto contro gli scogli. E probabilmente la ragazza era in mare da alcune ore. Questo potrebbe far pensare che il decesso risalga all’inizio della mattina di ieri. Anche il borsello, riconducibile al fidanzato di Manola Mascia, sarebbe stato notato dall’escursionista che ha avvistato per primo il corpo della giovane in mare.

E il ritrovamento del portafoglio, con i documenti di Durzu, hanno fatto scattare immediatamente le ricerche: erano tutti bagnati e questo farebbe pensare che anche il proprietario sia finito in acqua. Ma si spera ovviamente che non sia così. I due erano fidanzati e questo potrebbe essere stato il motivo per cui la 28enne, martedì sera, non sarebbe rientrata a casa. Gli inquirenti hanno lavorato tutta la sera per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Manola, sentendo i familiari più stretti (sono stati i genitori a fare il doloroso riconoscimento del corpo della figlia), arrivati nel primo pomeriggio negli uffici della Questura di Cagliari, ma anche amici e conoscenti. Sono stati ascoltati anche i parenti dell’uomo scomparso. Dalle prime informazioni raccolte, non sarebbero emersi particolari problemi nella relazione tra i due, così come nei rapporti con le rispettive famiglie.

L’autopsia

Il sostituto procuratore Leo – che ha seguito in prima persona l’arrivo in banchina del corpo della giovane, insieme al dirigente della Squadra Mobile di Cagliari, Davide Carboni – oggi dovrebbe disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte e anche a quando risalga il decesso.

Manola Mascia non indossava un abbigliamento tecnico da escursione. Questo non esclude comunque la possibilità che sia caduta, precipitando in mare, durante una passeggiata nella zona di Cala Fighera, molto pericolosa. Ma non vengono scartate anche le altre piste. Intanto c’è da ritrovare il 32enne di Quartu. La speranza è ovviamente che sia vivo. Nel mentre è stato perlustrato lo specchio di mare tra Calamosca e la Sella del Diavolo: operazioni non semplici perché il mare era molto agitato. Le ricerche sono continuate anche a terra, perché nonostante il ritrovamento del borsello, bagnato, riconducile all’uomo non si può escludere che non sia finito in mare. Resta il dolore e la disperazione di due famiglie: quella di una ragazza che ha perso la vita troppo presto e quella di un uomo per ora sparito nel nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA