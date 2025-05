Trovata morta in casa a Pasqua, fermato il suo ex compagno 

SALERNO. I carabinieri che indagano sul caso di Carmela Quaranta, trovata morta in casa la sera di Pasqua, hanno fermato come indiziato di delitto Gerardo Sellitto, 56 anni, ex compagno della 42enne.

La procura di Nocera Inferiore ritiene di aver raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Alle indagini tradizionali svolte nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo della donna, sono stati affiancati i controlli sui tabulati e le celle di traffico telefonico, le immagini dei sistemi di video sorveglianza, i dati di posizione Gps e le testimonianze. Il 30 aprile nell’abitazione di via Trieste, nel centro di Mercato San Severino, erano arrivati anche i carabinieri del Ris di Roma per cercare tracce di Dna e raccogliere elementi utili alle indagini. Nelle prime ore dopo la morte, infatti, si era ipotizzato che Carmela potesse essere stata stroncata da un malore. A lanciare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati perché da 48 ore non rispondeva al telefono, che poi gli investigatori non hanno trovato nella casa. Poi l’autopsia aveva riscontrato segni compatibili con uno strangolamento, e questo ha spinto gli investigatori ad indagare per omicidio volontario. Giovedì i carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione di un 38enne amico di Sellitto, che avrebbe ospitato l’uomo dopo la morte della donna. Anche lui è indagato per omicidio in concorso e furto. «Avevo intuito che in quest’ultima settimana c’era stata un’accelerata nelle indagini - ha detto Nobile Viviano, legale dei familiari di Carmela - Non conosciamo i motivi del fermo ma, una volta appresi, valuteremo le iniziative da intraprendere. Ad esempio vogliamo capire perché il provvedimento riguardi una sola persona, anche se l'iscrizione dell'altro indagato è recente. Chiariamo che un fermo non significa il riconoscimento di responsabilità ma è un passo avanti nell’accertamento della verità».

RIPRODUZIONE RISERVATA