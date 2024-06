Trovata l’ultima vittima del Natisone 

Udine. A venti giorni dalla tragedia dei tre ragazzi romeni travolti dalla piena mentre erano sul greto del Natisone per scattare delle foto, il fiume restituisce anche l’ultimo corpo, quello di Cristian. Quelli delle sue due amiche erano stati già recuperati.

Dentro una pozza

A facilitare il ritrovamento è stato il calo del livello dell’acqua. Il corpo di Cristian Molnar, 25 anni, è stato trovato in una pozza, non lontano da dove erano state trovate Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23. Nell’ultima immagine, ripresa da un passante che aveva notato i giovani lottare con la piena, i tre amici sono stretti in un abbraccio al centro del fiume in attesa dei soccorsi. Poi la corrente li ha travolti. Da allora non si sono mai interrotte le ricerche. I corpi delle ragazze erano stati individuati abbastanza rapidamente, solo oggi quello del giovane romeno, residente in Austria. «La famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e, chiusa nel proprio dolore, non intende fare nessuna dichiarazione - ha detto il legale della famiglia - se non ringraziare le autorità italiane che non hanno mai smesso di cercare Cristian».

La polemica

Nei giorni scorsi il legale aveva usato toni diversi. «Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori - aveva detto l’avvocato Gaetano Laghi - Mi colpisce molto la sottovalutazione della situazione iniziale. Mi aspetterei, da chi è preposto a ricevere telefonate e richieste d’aiuto, una tale preparazione che, avendo notizie di una persona che si trova in quel posto preciso, sappia come intervenire. Forse quei primi momenti di sottovalutazione del pericolo hanno determinato che i ragazzi non siano stati salvati in tempo». Secondo questa ricostruzione il numero unico 112 non avrebbe gestito al meglio le tre telefonate di Patrizia, sempre più spaventata dal livello del Natisone che saliva.

Mareggiata

Coronato dal successo invece il salvataggio di 45 persone che sabato notte si erano ritrovate, su diverse imbarcazioni, sul lago di Como per vedere i fuochi d’artificio di San Giovanni. Le onde alte più di un metro hanno complicato i soccorsi: molte barche erano incagliate su scogliere e tra gli alberi, altre erano in avaria e rischiavano di finire sulle scogliere rocciose.

