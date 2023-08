Trovata l’auto usata dai banditi 

Gli autori della rapina alla tabaccheria di via Riva Villasanta, a Pirri, potrebbero essere gli stessi del tentato furto a una sala slot in via Peretti avvenuta sempre martedì mattina. Le immagini dei due blitz potrebbero dare le conferme che gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando. Intanto il gestore dell’attività “Tabaccheria di su’”, Daniel Deplano, 41 anni di Sadali, aggredito dai due malviventi, ha riportato la frattura scomposta dei setto nasale: ne avrà per quindici giorni.

La violenza

L’aggressione, come ricostruito dalla Polizia intervenuta con gli agenti delle volanti in prima battuta e poi con i colleghi della Mobile, è stata particolarmente violenta. I due sono entrati verso le 9 nella tabaccheria: avevano un berretto da baseball in testa, con la visiera per coprire parzialmente il viso dalle telecamere di sorveglianza. Hanno chiesto di poter vedere un giocattolo e quando Deplano lo ha consegnato, il più grosso dei rapinatori lo ha afferrato a un braccio colpendolo con una raffica di pugni. Poi ha afferrato un taglierino per minacciarlo. Dopo aver afferrato la cassa, la fuga a bordo di un’auto, una Peugeot 208 risultata rubata a maggio a Oristano e ritrovata in serata dagli investigatori della Mobile.

Poche parole

I banditi hanno detto poche parole. Sono certamente italiani, probabilmente sardi. La loro azione è stata ripresa dalle telecamere interne e le immagini sono state già acquisite dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro. Si cercano anche eventuali video di quanto successo all’esterno. «Sono arrivato quando lo stavano caricando sull’ambulanza per portarlo in ospedale, sono riuscito a farmi raccontare qualcosa, ma era molto turbato», ha raccontato Simone Deplano, fratello del tabaccaio aggredito. Gli specialisti della Scientifica hanno raccolto le tracce all’interno dell’attività.

Colpo fallito

E si dovrà verificare se i due possano essere gli stessi entrati in azione in via Peretti, sempre martedì mattina. Qualcuno ha cercato di forzare la serranda della sala slot, senza riuscire però a portare via niente. Quando i proprietari si sono accorti di quanto accaduto hanno presentato querela ai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace. Le telecamere hanno permesso di accertare che si è trattato del blitz di due persone.

