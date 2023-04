Trovata l’acqua a Sant’Antioco Becciu 

Festa in onore di Sant’Antiocu Becciu nell’omonima chiesetta campestre, sulle colline fra Sanluri e Villanovaforru, recuperata dopo un secolo di abbandono da un gruppo di volontari. A causa di lavori in corso, quest’anno il pellegrinaggio dalla città al piccolo tempio sacro è stato rinviato a maggio. L’evento di domenica prevede la messa a mezzogiorno, celebrata dal parroco, Mariano Matzeu, e subito dopo la benedizione e la distribuzione di is coccoieddus, tipico pane di Sanluri. E l’acqua benedetta scenderà anche su un pozzo appena trivellato, uno degli ultimi interventi in programma per l’utilizzo dell’acqua indispensabile per le tante piante donate dal corpo forestale che, oltre ad abbellire il sito, sono destinate a fare ombra ai pellegrini. E poi ci sono le barbatelle di vite trapiantate dalla cooperativa Strovina 78 di Sanluri Stato, una particolare varietà di uve utilizzata per la produzione di vino, diffuso nella zona. Proprio a causa di lavori in corso, quest’anno il pellegrinaggio dalla città al piccolo tempio sacro è stato rinviato a maggio. «Con queste iniziative – ricorda uno degli organizzatori, Angelo Bandinu – si vuole tramandare la tradizione. Nelle antiche chiese campestri non mancava la produzione dell’uva, da un vigneto o da un pergolato. Sarà così a Sant’Antioco, grazie ai volontari della frazione di Sanluri Stato». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA