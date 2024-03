Trovata impiccata sul balcone, indagato il partner 

LECCE. Gli amici che li hanno visti litigare la sera prima, la madre di lei certa che non sia stato un suicidio, ora l’iscrizione nel registro degli indagati dell’uomo con cui aveva una relazione. Istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia sono le ipotesi di reato contestate al 35enne Davide Falcone, fidanzato di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata la mattina del 6 gennaio sul balcone della sua abitazione a Casarano, dove si era trasferita da poche settimane. Qui aveva conosciuto Falcone e aveva iniziato a lavorare in un calzaturificio. Roberta fu trovata impiccata con una sciarpa del Casarano calcio, la stessa che le aveva regalato Davide, ritenuto vicino agli ambienti ultras e attualmente in carcere per droga. Secondo le testimonianze a notte tra il 5 e il 6 gennaio, in un pub, Roberta e Davide litigarono perché lei si era trattenuta a chiacchierare con alcuni amici. La lite proseguì in strada e Roberta scese dall’auto e tornò a piedi a casa. Qui fu raggiunta da quattro amici, che dicono che dopo un po’ arrivò anche Falcone e il litigio riprese, poi lui andò via per qualche minuto, tornò e infine andò via di nuovo. Gli amici di Roberta ricordano di essere stati con lei fino alle 3 del mattino e di averla poi lasciata sola in casa. Il corpo della 26enne fu notato da un vicino di casa verso le 10 del 6 gennaio. Ora si attende l’esito dell'esame delle chat sul cellulare di Roberta.

