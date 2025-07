Trovata impiccata la 18enne ucraina sparita dal villaggio 

Brindisi. Dopo quattro giorni di ricerche è stata ritrovata morta Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina diciottenne di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di venerdì, dopo che si era allontanata dal villaggio turistico di Carovigno in cui stava concludendo uno stage. Il corpo è stato trovato dal gruppo cinofili dei vigili del fuoco in una zona di campagna ai margini della macchia mediterranea, a ridosso della statale 379, a nemmeno una mezz’ora di cammino dal villaggio. Era impiccata a un albero. Una telecamera del lido dell’Aeronautica che si trova lì vicino l’aveva inquadrata mentre imboccava lo sterrato che porta all’area dove è stata trovata ieri, ma le ricerche non l’avevano ancora individuata. Le condizioni del corpo fanno pensare che sia morta il giorno stesso della scomparsa. Sulle ragioni di quanto accaduto ancora non ci sono certezze. La giovane è stata descritta da chi l'aveva conosciuta sul lavoro come tranquilla e riservata. Anche molto introversa, visto che mentre gli altri ragazzi che come lei stavano facendo stage in strutture della zona facevano gruppo e spesso si vedevano anche la sera oltre il lavoro, lei tendeva a restare da sola. Mariia si era allontanata dal villaggio poco dopo che le era stato comunicato che il periodo di stage, che si sarebbe concluso domenica, non sarebbe stato tramutato in un contratto per un periodo di lavoro.

La ragazza è uscita dal villaggio dopo aver lasciato in camera alcuni effetti personali, tra cui documenti di identità e soldi e numeri di telefono annotati su un foglio. Indosso le è stato trovato un cellulare che è stato sequestrato dai carabinieri. La famiglia è stata avvisata e sul luogo del ritrovamento sono giunti il pm di turno, i carabinieri della scientifica, i vigili del fuoco e il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, che per primo aveva dato sui social l’allarme per la scomparsa di Mariia.

