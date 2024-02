Trovata con la gola tagliata nel garage della sua casa: ricercato l’ex della figlia 

Bolzano . È stata trovata da un vicino di casa, riversa a terra in una pozza di sangue nella rimessa del garage del condominio in cui vive. Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 62 anni, bolzanina, aveva un profondo taglio alla gola ed era priva di sensi. Trasportata in ospedale, è in condizioni gravissime ma non sarebbe in pericolo di vita. Chi l’ha aggredita voleva ucciderla, e ora è caccia all’uomo. I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno cercando il compagno della figlia della professionista, un 35enne nigeriano residente in Germania. La coppia si era separata da poco e lei, assieme ai figli, era tornata a Bolzano, nella casa dei suoi genitori.

La trappola in cantina

Il tentato omicidio è avvenuto nella mezzanotte tra martedì e ieri. La donna era in casa con i nipotini, che stavano dormendo nella loro cameretta, quando, secondo una prima ricostruzione, è mancata la luce. Un inconveniente che l’ha costretta a uscire per scendere in garage dove sono i contatori dell’energia elettrica. Una trappola. L’apparecchio era stato disattivato per attirarla nel garage dove è stata aggredita. La 62enne ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano: è in coma farmacologico, sedata, ma non in pericolo di vita.

Caccia all’uomo

Le indagini si sono subito concentrate in ambito familiare, ovvero sull’ex genero. La figlia della vittima aveva rotto la relazione, si era allontanata dall'uomo ed era tornata a vivere con i due figli dai genitori a Bolzano. Una relazione chiusa per questioni che avrebbero spinto la donna, secondo quanto si apprende, a rivolgersi ad un centro antiviolenza a Bolzano. Dal 2021 sono circa 900 le denunce raccolte dai carabinieri in Alto Adige per reati da codice rosso, ovvero legati alla violenza di genere e a quella familiare. Se si considerano invece gli ultimi sette anni, sono state ventidue le vittime di femminicidio in Trentino Alto-Adige.

