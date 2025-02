«Trovare personale? Un rebus» 

Come un vecchio stopper giocano d’anticipo. Gli operatori turistici cercano personale in vista della stagione turistica e si affidano a tutti i canali pur di intercettare le figure professionali di cui hanno bisogno. La cernita corre, soprattutto, sui social con annunci che ottengono in poche ore decine di condivisioni in modo da raggiungere più utenti possibili. Gran parte delle assunzioni avviene tramite candidature spontanee inviate direttamente ai siti web delle aziende, ma resiste anche il tradizionale passaparola.

La cernita

Da Santa Maria Navarrese a Tertenia, passando per Tortolì e Bari Sardo. Tutti gli operatori vanno a caccia di lavoratori per allestire gli organici, la vera sfida degli ultimi anni soprattutto nel settore della ristorazione. «La ricerca di personale è una sfida? Di più, un disastro». Lo afferma Giorgio Mazzella, proprietario dell’Arbatax park resort. «Se poi ti confronti con disoccupati che non vogliono venire a lavorare è ancora peggio. La ricerca, che finora è stata condotta tra Tortolì e Arbatax ma presto verrà allargata ai paesi vicini e al resto della Sardegna, sta andando meglio rispetto all’anno scorso». Serenella Ferreli, titolare del chiosco Su Zilleri, sul litorale di Bari Sardo, è tra i locali alla ricerca per la stagione. «Da sei anni a questa parte - conferma la titolare, Serenella Ferreli - è la vera sfida. Ci muoviamo in anticipo». L’attività, che offre contratti da aprile a ottobre, cerca cuochi, camerieri, commis di cucina e lavapiatti. Da Pizzajo’, ristorante-pizzeria di Santa Maria Navarrese, offrono lavoro stagionale con possibilità di conversione per tutto l’anno. Il proprietario, Salvatore Porcu, cerca figure da inserire in cucina (aiuto cuoco e lavapiatti) e in sala (camerieri di caffetteria e ristorante). Anche il camping Le Cernie di Lotzorai scruta il mercato. La struttura di Claudio Sileoni, attiva da oltre mezzo secolo, offre anche eventuale alloggio a chi dovrebbe manifestare interesse per lavorare nel campeggio con vista sul mare di Lotzorai. È risaputo che trovare personale sia faccenda complicata, tanto più perché alcune figure capillari della ristorazione (cuochi) e della ricettività (bagnini) siano sempre più rare.

La pianificazione

Le strutture del gruppo Bovi’s Hotels, che insistono tra Arbatax e Cardedu, guardano con fiducia alla stagione che verrà. Il manager, Francesco Bovi, illustra la strategia aziendale: «Stiamo riuscendo a ottenere una buona continuità con i nostri collaboratori anno dopo anno. Siamo comunque ancora alla ricerca di alcune figure, in particolar modo nel comparto della ristorazione. È importante pianificare con largo anticipo con tutti gli strumenti possibili, effettuare formazione on-site per riuscire a offrire sempre di più un prodotto di qualità, basato anche e soprattutto sul valore umano, riconosciuto come elemento centrale del viaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA