Trovano e restituiscono cinquecento euro 

Il portafoglio incustodito sul pavimento del complesso commerciale La Corte del sole di Sestu era rigonfio di banconote. Ma quattro ragazze del paese non ci hanno pensato due volte: hanno percorso in lungo e in largo l’outlet invaso di gente per il concerto del rapper Lazza e alla fine hanno rintracciato il proprietario. L’episodio risale a venerdì scorso. Sandro Tegas, 62 anni, di Talana, si trovava al centro commerciale insieme a un fratello. Hanno pranzato al ristorante La pecora nera e poi avrebbero dovuto fare shopping. Ma è proprio nel momento in cui l’uomo avrebbe dovuto pagare un acquisto che si è accorto di non avere con sé il portafoglio dove custodiva 500 euro, documenti e carte di credito. È tornato indietro e ha chiesto ai camerieri se lo avessero trovato, ma le ricerche sono state vane. Da un controllo delle videocamere è emerso che il portafoglio era stato raccolto da alcune ragazze. Le quali hanno dato uno sguardo ai documenti e si sono messe alla ricerca del proprietario, hanno anche inviato una mail all’indirizzo trovato dentro al portafoglio. Quando si sono incontrati, Tegas, incredulo, ha espresso la volontà di ricompensarle, ma le ragazze hanno gentilmente declinato. «Le ringrazio - ha detto Tegas - perché non è consueto restituire un portafoglio con le banconote, tantomeno cercare il proprietario. È stato un gesto di encomiabile onestà».