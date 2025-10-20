Trovano due portafogli e li restituiscono 

Quando hanno visto quei portafogli per terra, non ci hanno pensato due volte: li hanno raccolti, e senza sottrarre nemmeno un centesimo, hanno fatto in modo di farli riavere a chi li aveva persi. L’onestà è il comune denominatore di due episodi molto simili avvenuti a Monserrato nell’ultimo fine settimana. Lo racconta il comandante della Polizia locale Mauro Soru, che ha visto arrivare in caserma il primo portafogli sabato. Lo aveva smarrito una coppia di anziani, Antonello Satta ed Efesina Spiga, di 91 e 89 anni, residenti nel centro storico. Camminavano in via Picciau, verso via Ovidio, quando dal carrellino della donna sono cadute le chiavi di casa e il portafogli, che conteneva 420 euro: i soldi per la spesa di tutto il prossimo mese.

Il primo episodio

Per fortuna, gli oggetti sono stati notati poco dopo da un uomo che in quel momento guidava la propria moto. Una volta raccolti, ha notato una pattuglia dei vigili e spiegato la situazione, così gli è stato consigliato di portarli alla stazione di via Zuddas, che dista poche centinaia di metri da via Picciau. Dopo nemmeno mezz’ora la coppia di anziani, tramite una nipote, ha chiamato la Polizia locale per chiedere aiuto: avendo smarrito le chiavi, i due non potevano entrare in casa. C’è voluto un attimo per collegare le due situazioni, marito e moglie sono stati accompagnati al comando e hanno riavuto il portafogli, da cui non mancava nulla. Hanno provato a ricompensare l’autore del bel gesto, che però non ha voluto nulla. L'uomo, residente a Quartucciu, ha inoltre scelto di restare anonimo, preferendo non ricevere visibilità per un’azione ritenuta alla base del vivere civile.

Secondo ritrovamento

Il bis domenica al cimitero comunale. Lungo i viali, un’anziana si è imbattuta in un portafogli contenente 200 euro. La signora ha subito informato Barbara Cara e Daniela Erdas, responsabili del cimitero, e da loro è partita la chiamata ai vigili. Tempo un paio d’ore, e tutti i soldi e i documenti sono rientrati in possesso della detentrice, Maria Pina Manca. «Faccio i complimenti a tutti coloro che si sono adoperati per far tornare ai legittimi proprietari il denaro, frutto di lavoro e sacrificio”, commenta il sindaco Tomaso Locci. «Siamo spesso abituati a sentire cattive notizie, per cui siamo molto contenti di poter assistere a questi bei gesti di onestà. Chiamerò le persone per congratularmi, sono azioni che fanno onore».

RIPRODUZIONE RISERVATA