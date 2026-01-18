Trovano casa molti dei gatti abbandonati 

I gattini recuperati negli scorsi mesi lungo la statale 554 a Quartucciu, stanno finalmente trovando una casa. Da novembre, Alessandro Marongiu ha cercato di dare una seconda possibilità a una piccola colonia di 25 mici, adulti e cuccioli, che avevano trovato rifugio vicino alle attività commerciali della zona. Con l’aiuto di alcune volontarie e dell’associazione guidata da Claudia Casu, è stato possibile recuperare i gatti e prestare loro le cure necessarie.

«Nonostante le tante difficoltà incontrate, sette cuccioli hanno trovato una casa, mentre altri due sono stati presi in carico da un’associazione. Restano però forti le preoccupazioni per le mamme, soprattutto per la situazione economica critica a cui stiamo facendo fronte», spiega Alessandro Marongiu. Nel recupero, anche un nuovo inquilino: «Uno l’ho tenuto con me. Non sono più riuscito a separarmi da lui, era ormai parte della famiglia». Infine l’appello, perché l’emergenza non è conclusa: chi può aiutare contatti il numero 347 7901168.

