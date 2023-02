Trova un portafogli e lo rende 

Un giovane perde il portafoglio nel parcheggio del supermercato Lidl: all’interno documenti, patente, carta di identità, bancomat e oltre 50 euro. Un pensionato di 74 anni, Nazzaro Cuncu, lo raccoglie e lo restituisce agli agenti della Polizia locale. Al Comando rintracciano subito il legittimo proprietario. «Quando ho raccolto il portafogli - racconta il pensionato - e ho visto dai documenti che il proprietario era molto giovane, ho pensato che la patente poteva servigli per lavorare. Una volta è capitato a me ed è stato un disastro, ho dovuto rifare i documenti. L'idea di tenermi i soldi non mi ha sfiorato, 50 euro non cambiano la vita, ma per un ragazzo così giovane fanno la differenza».

Un fatto insolito, spiega il Comandante della Polizia municipale di Elmas Marco Pili: «Vengono consegnati molti documenti e chiavi ma portafogli coi soldi praticamente mai. Questo gesto dovrebbe essere la normalità, invece fa notizia». Anche la sindaca Maria Laura Orrù ha ringraziato Cuncu: «I gesti come questi arricchiscono tutta la comunità: in un contesto così difficile, ci sono ancora persone oneste e il fatto chi si tratti di un nostro concittadino ci rende orgogliosi».

