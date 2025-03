Trova il fidanzato morto sul divano: giallo a Montesacro 

ROMA. Quando la fidanzata ha aperto la porta di casa, lo ha trovato immobile sul divano. Ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c'era nulla da fare. È giallo a Roma sulla morte di 31enne, trovato ieri mattina senza vita nel suo appartamento in zona Montesacro. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Rodolfo Morandi. La polizia ha avviato le indagini sulle possibili cause.

Nell'abitazione sono stati effettuati a lungo i rilievi con la scientifica. Non sono state riscontrate effrazioni sulla porta e sulle finestre. Né gli investigatori avrebbero trovato tracce di droga o altre sostanze. Da un primo esame esterno del medico legale, inoltre, non sarebbero stati notati evidenti segni di violenza sul corpo del giovane. Sarà dunque l'autopsia a chiarire la causa del decesso del giovane, e anche l'orario della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malore fatale che forse al momento è la più plausibile. La fidanzata è stata ascoltata a lungo da chi indaga per ricostruire le ultime ore di vita del compagno. I due si erano visti l'ultima volta sabato sera; poi ieri mattina lei è entrata in casa con le chiavi e ha fatto la tragica scoperta.

Il trentunenne è il secondo giovane morto nelle ultime settimane a Roma in circostanze da chiarire. A metà febbraio Camilla Sanvoisin, figlia 25enne del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, è stata trovata senza vita nell'appartamento del compagno in un relais alla Giustiniana. Nel suo caso però l'ipotesi è che si sia trattato di un decesso per overdose. Il compagno, che quella mattina all'alba diede l'allarme, raccontò che la sera prima avevano fatto uso entrambi di eroina. Dall'autopsia è emerso che la ragazza è deceduta per un arresto cardiocircolatorio, si attendono ora i risultati degli esami tossicologici che stabiliranno cosa aveva assunto quella notte.

