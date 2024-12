Trova casa a Osidda il Museo Parodi 

Approda a Osidda il Museo Andrea Parodi. Dopo essere stato ospitato al Palazzo di Città di Cagliari, all'Ostello della Gioventù di Cagliari, alla Casa Fenudi di Ottana, al Museo etnografico di Sa Domo Mann di Villanova Monteleone, al Palazzo del Marchese di Porto Torres, la nuova sede del Museo dedicato all'artista scomparso nel 2006, trova casa nel piccolo paese che separa la provincia di Nuoro da quella di Sassari. Qui il museo multimediale, ricavato dal recupero di antiche case di granito, verrà inaugurato domani alle 16. Quattro sale in cui, attraverso immagini, registrazioni e video il cantante si racconta insieme a amici e colleghi che mai lo hanno dimenticato.

Qui le nozze

Un ritorno a casa metaforico per Andrea Parodi, legatissimo a Osidda, che aveva scelto per celebrare le sue nozze con Valentina Casalena nel 1999 e dal quale non si era mai allontanato del tutto. Una sorta di figlio adottivo che aveva eletto quella sorta di dogana impercettibile fra due province, come luogo del cuore e che la comunità di Osidda non ha mai dimenticato. Un luogo di pace e tranquillità che il cantante amava condividere con gli abitanti di quel piccolissimo paese e che forse è stata fonte di ispirazione per “Abacada”, la sua ultima fatica discografica, il cui significato nella lingua degli antichi Sardi era proprio quiete e pace. Un ultimo sforzo musicale prima del suo addio. Forse una supplica per riconquistare la quiete dopo la lunga sofferenza, causata da un male incurabile insinuatosi dentro il suo corpo e che non gli ha lasciato scampo. Scomparso nel 2006, Parodi è stata la straordinaria voce di una Sardegna mai cantata prima, conquistando il pubblico ben oltre i confini regionali, con le sue doti canore e di poeta prima con il gruppo dei Tazenda poi da solo.

«Abbiamo risposto alla richiesta affettuosa del Comune di Osidda che Andrea tanto amava, con il quale abbiamo firmato un accordo per cinque anni», spiega Valentina Casalena, presidente della Fondazione, oltre che moglie di Parodi. Il museo, nato da un progetto della Fondazione Andrea Parodi, viene allestito a Osidda, grazie al contributo della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della locale amministrazione comunale e permette al visitatore di consultare i documenti dell'artista e, attraverso le cuffie e le brochure fornite all’ingresso, di fare un viaggio virtuale nella vita privata e professionale del cantante.

Quattro sale

Distinto in quattro specifiche sale: la prima dedicata alla discografia, all’interno della quale il visitatore potrà fruire dell’intera produzione discografica di Parodi; la seconda ai luoghi e alla memoria, una evocazione musicale dei luoghi cari all'artista e delle memorie di una vita; la terza al mare e alle terre intorno, un percorso intimo raccontato dal cantante in prima persona che evoca il continuo viaggio e una concezione di vita in cui, i confini del mare sono le terre che si incontrano; la quarta ventanas; finestre che si aprono al mondo e guardano al futuro di una fondazione che ha saputo tenere viva la memoria di un poeta che ha cantato la Sardegna nel suo luongo cammino.

Messaggio

Un messaggio che, attraverso le immagini all'interno del museo, si trasforma in una epica dell'amore nei confronti dell’Isola, dei suoi abitanti, della storia che essa trasuda, proiettandola verso il futuro. Il taglio del nastro, oltre al pubblico e alle istituzioni sarà accompagnato dalla sfilata delle maschere del Gruppo Boes e Merdules di Ottana e dall’intervento musicale di Federico Marras Perantoni, artista turritano già finalista al Premio Andrea Parodi.

