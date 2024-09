Troupe televisive a caccia dell’elisir di lunga vita 

Due troupe televisive in giro in Ogliastra, tra Baunei, Santa Maria Navarrese e Urzulei, alla ricerca delle eccellenze della Blue Zone. Si tratta di inviati speciali della Cnn e del canale di Mediaset “La5”, arrivati in Ogliastra grazie alle attività di promozione del territorio in chiave “terra della longevità” messe in atto dal progetto “Sardinia Blue Zone”, ideato dalla baunese Claudia Porcu, che oltre a fare ricerca scientifica mediante l' "Osservatorio della longevità", si occupa di comunicazione e valorizzazione turistica del territorio. «Inizialmente, più di 10 anni fa, è stato difficile parlare di "longevità" come fenomeno di comunità, per farlo conoscere prima dal punto di vista scientifico, poi come attrattore turistico e poi come vero e proprio Brand – racconta la Porcu – e dal 2015 abbiamo fatto conoscere il nostro territorio a giornalisti e tv arrivati da tutto il mondo”. Gli operatori della Cnn la scorsa settimana hanno prima intervistato due arzille ultracentenarie, Susanna Secci, 102 anni, a Santa Maria Navarrese e Battistina Secci, 101 anni, a Urzulei, e successivamente hanno partecipato alla vendemmia nella tenuta della Cantina Pusole, registrandone i momenti salienti. La troupe del canale Mediaset ha intervistato “I giovani di Ardalavè”, attempati pensionati attivi nel restauro di sentieri e antichi manufatti presenti nel territorio di Baunei, come nel caso di un antico pozzo dei carbonai a Portu Pedrosu. (gm. p.)

