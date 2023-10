Troppo vicino, arrestato 

Gli era vietato avvicinarsi alla moglie e alla casa dove avevano abitato insieme. Invece Angelo Deiana, bracciante agricolo di Donori, è stato beccato da una pattuglia dei carabinieri all’interno del cortile dell’abitazione della donna, e per lui è scattato l’arresto. L’uomo è stato trasferito in una delle camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Dolianova, in attesa dell’udienza di convalida in cui potrebbe essere decisa a suo carico una misura cautelare più pesante.

È accaduto poco dopo le 21 di mercoledì a Donori. Da tempo Deiana perseguita la moglie: in seguito a una denuncia della donna per maltrattamenti e agli accertamenti dei carabinieri che ne avevano confermato la fondatezza, poco meno di un mese fa il gip del Tribunale di Cagliari aveva emesso l’ordinanza a carico dell’uomo, disponendone l’allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento. (m. n.)

