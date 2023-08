Troppo vento salta “La Bella e la Bestia” 

Alla fine l’unica “bestia” che si è presentata è stato un maestrale in versione extra strong ed è stata una “bella” beffa per il pubblico e gli organizzatori. Il musical “La bella e la bestia”, previsto per le 21 di ieri alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, è stato annullato. La decisione è arrivata a mezz’ora dall’inizio delle spettacolo per il forte vento, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, effettuato alle 20, anche se il maestrale, che soffiava teso già da due giorni, non lasciava spazio a troppe speranze. Gli esperti hanno constatato il vento troppo forte e dunque il rischio incendi, e di crolli della strumentazione dal palco o altre attrezzature in uso nell’arena sotto le stelle della provincia di Cagliari. Lo spettacolo è stato annullato, non verrà riprogrammato, e verrà rimborsato. Una magra consolazione ma la rappresentazione di Santa Margherita è in buona compagnia.

Ieri sera, attorno alle 19, per la stessa ragione hanno dovuto alzare bandiera bianca gli organizzatori del Festival della Marina di Villasimius, dove era programmata la presentazione del libro di Maria Francesca Chiappe, “Ostaggio”, e una conversazione della giornalista Virginia Saba con il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

