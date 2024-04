Troppo vento, crolla una palma 

Palma secolare abbattuta dal maestrale. Di questo albero ne aveva scritto Siro Vannelli, storico del verde autore del libro “Guida verde di Teulada e del suo territorio”. Messa a dimora intorno al 1940 e alta circa 10 metri, era originaria del Nord Africa e del deserto arabico, “importata in Europa da Fenici e Cartaginesi era coltivata in Sardegna per le celebrazioni liturgiche (Domenica delle Palme)”. È stata stroncata dal vento di maestrale a 40 nodi all’altezza di 5 metri, la chioma è caduta all’incrocio tra Piazza Mazzini e via Cagliari senza danni per persone o cose.

I mezzi del Comune subito accorsi hanno sgomberato la sede stradale restituendola alla normale circolazione. È tuttavia un impoverimento materiale e di memoria del centro urbano, che imporra entro breve tempo la sua sostituzione. (s. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA