Troppo tonara per il sadali, e troppa pioggia a guspini Troppo tonara per il sadali e troppa pioggia a guspini 

Don Bosco SOSP.

Perdaxius

Don Bosco Fortitudo : Mameli, Costorella, F. Pilloni, Di Antonio, Pala, Tuveri, G. Liscia, Lampis, Corda, Cancedda, A. Pilloni. Allenatore Ghiani.

Perdaxius : Di Meglio, Porcu, Manca, Garau, Mei, Congiu, Chia, Fidanza, Piras, Siddi, Miali. Allenatore Tinti.

Arbitro : Carta di Oristano.

È durata appena dieci minuti la sfida tra Don Bosco Fortitudo e Perdaxius. La pioggia caduta incessante in contemporanea col fischio di inizio dell’arbitro Carta ha reso impraticabile il campo di gioco: è bastato poco per far capire al direttore di gara e ai giocatori in campo che le condizioni non erano sostenibili. Tutti negli spogliatoi, e gara che verrà recuperata in data da stabilire. Le due società si sono presentate all’appuntamento piuttosto rimaneggiate, considerate le assenze di Mocci, Pau e Podda per la Don Bosco Fortitudo, e di Curreli per il Perdaxius. Entrambe le compagini avranno così modo di recuperare i giocatori dai rispettivi infortuni. La Don Bosco, dopo le buone prestazioni di inizio campionato, vuole inserirsi nel gruppone di testa e giocarsi così le sue carte fino in fondo. Il presidente Giuseppe Ariu si è detto soddisfatto del gruppo nato quest’estate, composto in buona parte da giovani del paese. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA