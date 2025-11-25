VaiOnline
Francesco Ortu, Aou Cagliari
26 novembre 2025 alle 00:20

«Troppo spesso, la diagnosi è tardiva» 

«Uno dei problemi delle persone che vivono con l’HIV è lo stigma che, nonostante i progressi di questi anni, rimane radicato nella popolazione generale e contribuisce all’epidemiologia», dichiara il dirigente medico Francesco Ortu, specialista in allergologia e immunologia clinica presso l’ospedale San Giovanni di Dio dell’AOU di Cagliari: «La situazione in Sardegna è in parte sovrapponibile al resto d’Italia. Dopo la riduzione in epoca Covid, per la nota sottostima dei nuovi casi legata al difficoltoso accesso ai centri di diagnosi e cura, si è avuto un lieve aumento fino alle 48 diagnosi del 2023 (i dati del 2024 verranno resi pubblici a dicembre). Tale situazione colloca la nostra Isola tra le regioni a bassa crescita con incidenza di circa 3 casi ogni 100 mila abitanti (è di circa 4 la media italiana). Il sesso maschile rappresenta la maggioranza delle diagnosi, circa l’85%, con una prevalenza tra i 30 e i 60 anni (il massimo fra i 30 e 40). Rispetto ad altre regioni, registriamo pochi casi tra gli stranieri (circa il 19%), che ci avvicina alla media del Sud Italia, a differenza del 37% della media italiana».

«La principale via di trasmissione è sessuale», continua Ortu, «gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini prevalgono con circa il 39% del totale, soprattutto tra i giovani. Aspetto importante (comune a molte regioni europee) è quello della diagnosi tardiva, ossia che si fa su persone con lunga storia di malattia o già con una diagnosi di AIDS. Nel 52% dei casi si riscontra un deterioramento immunologico importante, e in circa il 40% è contestuale una diagnosi di AIDS; questi fenomeni aumentano linearmente con l’aumentare dell’età e sono più frequenti nel sesso femminile. Ciò si correla, purtroppo, con una scarsa percezione del rischio o una negazione dello stesso, soprattutto tra le persone con età più elevata (forse legata a una errata percezione della malattia connessa a vecchi stereotipi delle “categorie a rischio”), mentre i più giovani ne hanno maggiore percezione».

«Inoltre», specifica il medico, «l’inconsapevolezza del problema rende maggiore la probabilità che queste persone si ammalino o possano trasmettere l’infezione, se non trattati. Si sottolinea, infatti, che chi è in trattamento efficace non trasmette l’infezione (non rilevabile = non trasmissibile). Resta da stabilire l’impatto della prevenzione farmacologica (PREP, profilassi pre-esposizione) sull’infezione. Ad oggi sono 170 gli afferenti al nostro Centro per la PREP».

