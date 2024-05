«Troppo silenzio sulla radioattività» 

«Gravissimo il silenzio sulla radioattività riscontrata in un camion di fumi di acciaieria alla Portovesme srl». Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, punta il dito contro l’amministrazione comunale di Portoscuso. «Il sindaco era a conoscenza della notizia ma non ha informato la popolazione - dice Cremone - discorso analogo vale per tutti i consiglieri che, dopo le notizie comparse sulla stampa, non hanno detto mezza parola». Altra questione sollevata da Cremone riguarda il portale radiometrico, strumento necessario per misurare il livello di radioattività dei carichi in arrivo, presente all’ingresso della Portovesme srl. «Tanti anni fa - dice - il portale radiometrico fu installato al porto di Cagliari, ma rimosso dopo qualche giorno. C’è da chiedersi il perché». (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA