«Troppo silenzio sugli interinali» 

«Interinali della Portovesme srl, basta con questo silenzio assordante da parte della Regione: il 14 giugno saremo in presidio a Cagliari, con le lavoratrici e i lavoratori, davanti all’assessorato al Lavoro».

La protesta

A sollevare il problema sono i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil che sollecitano un intervento della Regione su un tema molto sensibile: la sorte dei 79 lavoratori interinali degli stabilimenti della Portovesme srl di Portoscuso e San Gavino. «A fronte del silenzio assordante da parte dell’assessorato al Lavoro - scrivono in una nota Franco Bardi (Cgil), Salvatore Vincis (Cisl) e Andrea Lai (Uil) - riteniamo necessario e fondamentale, anche alla luce degli impegni assunti direttamente dall’assessore al Lavoro in merito ai lavoratori interinali operanti negli stabilimenti di Portovesme e San Gavino, mettere in atto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori per il 14 giugno».

Sin dall’inizio della vertenza che ha coinvolto la Portovesme srl è apparso subito chiaro che la posizione più scomoda era quella dei lavoratori interinali, con contratti in scadenza (molti già scaduti) e senza prospettive di rinnovo immediato. Alcuni di loro possono contare sulla Tis, un trattamento di integrazione salariale ma le prospettive future non sono rosee. Più volte le organizzazioni sindacali hanno sollevato la questione degli interinali, l’anello più debole della catena, chiedendo che si trovi una soluzione in grado di garantire tutti i lavoratori. «Non possiamo aspettare ancora, serve una risposta - dicono i sindacati - purtoppo l’azione si rende necessaria a causa della mancata convocazione del tavolo, nonostante le nostre numerose sollecitazioni». Per mercoledì prossimo quindi Cgil, Cisl e Uil faranno un sit in davanti all’assessorato regionale al Lavoro, con gli interinali.

Eurallumina

Dopo la sentenza di assoluzione dei dirigenti dell’Eurallumina dal reato di disastro ambientale e dopo la chiusura positiva della conferenza dei serivizi sul Paur, Angelo Cremone , dell’associazione ambientalista Sardegna Pulita, ha presentato una diffida alla Regione e alla Provincia al rilascio del provvedimento ambientale unico regionale. «Resta inteso - scrive Cremone - che qualsiasi omissione o deroga alle norme sarà oggetto di segnalazione alle autorità competenti, al fine sia di chiedere la revoca del provvedimentoi».

