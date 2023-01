Hermaea Olbia 0

Materials Sassuolo 3

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi 11, Gannar 5, Diagne, Bulaich 8, Bridi 6, Bresciani, Tajè 5, Barbagallo (L), Schirò 10. Allenatore Guadalupi .

Bsc Materials Sassuolo : Pelloni (L), Rosculet, Masciullo, Dhimitriadhi, Vittorini, Scacchetti 2, Bondavalli, Manfredini 16, Busolini 14, Pistolesi 17, Martinez Vela 4, Civitico 6. Allenatore Venco.

Parziali : 26-28, 22-25, 20-25 .

Olbia. Cede il fortino del GeoPalace. La Bsc Materials Sassuolo espugna il palazzetto dell’Hermaea Olbia, vince 3-0 la sfida della 5ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley e infligge alle galluresi il primo ko casalingo in campionato.

La partita

Alla squadra di Dino Guadalupi, reduce dal successo interno sull’Esperia Cremona, non riesce dunque il bis. Troppo forte la quarta forza del girone A, alla quale le biancoblù sono costrette ad arrendersi in un’ora e mezzo. Ma non senza lottare. Anzi: l’Hermaea Olbia parte forte. Nel primo set si porta avanti 8-5, e allunga fino al 16-12: peccato che non riesca ad arginare il ritorno dell’avversario che, recuperato il gap, opera il sorpasso (20-21). Da quel momento si gioca punto a punto, ma alla fine la spunta Sassuolo 28-26. Le altre frazioni sono altrettante equilibrate, ma la formazione ospite tiene in mano il pallino del gioco. Nel secondo set, caratterizzato da un botta e risposta continuo, le emiliane sono brave a sfruttare il minimo vantaggio fino al 21-18 e archiviare 25-22. Il terzo set è la copia di quello precedente: Sassuolo subito avanti, va in fuga sul 16-11, allunga (21-14) e chiude a 20.

La corsa

Per una squadra, l’Hermaea, che in trasferta ha colto finora un solo successo, al secondo turno, perdere l’inviolabilità interna equivale a minare qualche certezza. Vero è che di fronte c’era una “big”, che Miilen è infortunata e Bulaich sta giocando a mezzo servizio per un fastidio a una caviglia, e che con 22 punti in classifica le olbiesi restano in corsa per la poule promozione. Ma adesso, per non perdere contatto con la top six che vale la post season da protagonista, ci sarà da sfatare il tabù trasferta, a partire dalla sfida di domenica prossima sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Più abbordabile del Sassuolo, e già sconfitta all’andata 3-0. Ma non per questo meno ostica. Soprattutto lontano dall’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata