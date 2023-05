Troppo rumore nel tempo può fare male al cuore 

È vero che troppo rumore nel tempo può far male al cuore e alla circolazione del sangue?

L'inquinamento acustico può entrare in sinergia con l'inquinamento atmosferico nel mediare un aumento del rischio di aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Il rumore del traffico può attivare una reazione di risposta a catena allo stress che coinvolge l'ipotalamo, il sistema limbico ed il sistema nervoso autonomo. Questo porta all'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e dell'asse simpatico-midollare surrenalico, conducendo ad un aumento della frequenza cardiaca e dei livelli di ormoni dello stress, una maggiore reattività piastrinica (questo elemento incide sulla coagulazione, ndr.), infiammazione vascolare e stress ossidativo. Insomma, il rumore fa male al cuore. E si combina con quanto accade alle vie respiratorie. Una delle chiavi di questi fenomeni sarebbe da ricercare nell’amigdala, che è in pratica una sorta di “telecamera” del cervello che si attiva e modula risposte. Proprio attraverso l’amigdala passerebbero i segnali che conducono all’infiammazione vascolare e alla conseguente patologia di cuore ed arterie in risposta ad elevate esposizioni di inquinamento acustico. Una ricerca condotta su circa 500 persone mostra come una più elevata esposizione all’inquinamento acustico risulti associata ad alti livelli di attivazione dell’amigdala, a infiammazione dell’arteria aorta ed a rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori. Ma non basta. Un recente studio ha riportato che l'esposizione combinata all'inquinamento atmosferico ed a quello acustico è significativamente associata ad un maggior rischio di eventi cardiovascolari rispetto all'esposizione ad uno solo di questi due elementi esterni o a nessuno di essi, proprio per il diverso grado di infiammazione delle arterie. Gli effetti negativi del rumore del traffico sono molto più significativi durante la notte, probabilmente a causa di interruzioni del ciclo sonno-veglia, privazione del sonno e/o frammentazione e perturbazione dei periodi di tempo critici per il ripristino fisiologico e mentale. Infatti, un recente studio ha dimostrato che l'esposizione al rumore degli aerei durante la notte aumenta lo stress ossidativo vascolare e cerebrale e promuove disfunzione vascolare che porta ad un aumento del rischio di eventi cardiovascolari. Se il rumore cronico in eccesso è nemico del benessere cardiovascolare, anche per l’azione che può avere sullo sviluppo dell’ipertensione, non dimentichiamo mai che anche l’esposizione alla luce nelle ore in cui il cervello è deputato a riposare non aiuta certo il benessere. Questo vale su scala indoor per l’eccesso di utilizzo notturno di dispositivi che attraverso gli occhi possono influenzare l’azione delle ghiandole che aiutano a regolare il sonno. Ma attenzione: ricordate che anche l’illuminazione esterna può influire.