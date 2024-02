Troppo rumore: l’antincendio trasloca 

Da punta Tintillonis a punta Conca de s’Ixili: la storica vedetta antincendio cambia casa. Trasferimento obbligato per il Comune di Arbus che pone fine alle continue lamentele degli operatori Forestas in servizio nell’ormai ex postazione di avvistamento, da tempo costretti a subire l’inquinamento acustico e da onde elettromagnetiche dopo l’installazione di diverse antenne e apparati elettronici di trasmissione radio. Il nuovo sito sarà fruibile grazie ai proprietari dei terreni che hanno concesso per cinque anni la servitù di passaggio per il transito dei mezzi delle forze coinvolte nel servizio e l’area per posizionare la struttura che li dovrà ospitare, in cemento o mobile.

La sentinella

Il problema era sorto nel 2021, quando l’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente chiese la collaborazione dell’amministrazione comunale al fine di individuare una nuova collocazione della struttura destinata all’avvistamento preventivo degli incendi estivi a supporto della programmazione degli interventi per la lotta al fuoco. «Non è stata facile – ricorda l’assessore all’agricoltura, Sara Vacca – la scelta di un’area con gli stessi requisiti di quella vecchia. Nello specifico un sito di montagna che in primis permetta di tenere sotto controllo l’area del Linas ma che allunga lo sguardo da una parte sul Medio Campidano e dall’altra sulla Costa Verde». Località dove in passato si sono sviluppati gli incendi importanti che hanno distrutto aziende agricole, ucciso bestiame e ridotto in cenere campi coltivati e boschi. «Il rischio – continua Vacca – di ritrovarci alle porte dell’estate senza la vedetta, ci ha convinti ad accelerare i tempi. Grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni interessati – anche loro vittime dei danni del fuoco – nei giorni scorsi con i nostri tecnici abbiamo visitato l’area. L’unica criticità rispetto a Tintillonis è che Ixili impedisce la visuale del carcere di Is Arenas. Per fortuna non è la zona amata da piromani, ma comunque non la lasceremo scoperta».

La rete

C’è il progetto e ci sono i fondi, circa 20mila euro già inseriti in bilancio dal 2021. «A breve l’incontro col Corpo Forestale e l’Agenzia Forestas per decidere insieme i lavori da eseguire. Si tratta di realizzare una struttura fissa che consente l’attività di vedetta/sentinella dalla quale è possibile sorvegliare il territorio». Per l’esponente dell’esecutivo «essere sul posto significa avvistare subito il fumo, attivarsi per spegnere le fiamme prima che aggrediscano la folta vegetazione, allertare i vigili del fuoco, la Protezione civile e i mezzi aerei, nel caso si rivelasse la necessità, come spesso capita, nel canale fra Arbus, Guspini e Gonnosfanadiga. Squadre in rete per limitare i danni».

RIPRODUZIONE RISERVATA