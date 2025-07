«Troppo rigide le norme della Ztl» 

La nuova Zona a traffico limitato (Ztl) continua a fomentare polemiche e discussioni tra i cittadini, opposizione e l'amministrazione comunale di Iglesias, soprattutto per quanto riguarda l'inasprimento delle norme imposte dal regolamento recentemente approvato.

La contestazione

Fra queste, la vicenda di Moira Armosini e il marito Giacomo Sanna, residenti in via Repubblica e genitori di Davide, quattro anni. «Nostro figlio - spiega Moira - è affetto da una grave forma di asma allergica che potrebbe richiedere, in taluni casi, il trasporto d'urgenza al pronto soccorso». In queste situazioni estreme ogni minuto è prezioso, quindi risulta fondamentale avere la sicurezza di poter parcheggiare l'automobile vicino a casa in modo tale da raggiungerla nel più breve tempo possibile in caso di emergenza». Prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento i due genitori avevano a disposizione un pass valido per due targhe corrispondenti ai loro due mezzi. «Adesso, invece, ci è stata negata questa possibilità, – continua Giacomo Sanna - obbligandoci a utilizzare per la sosta esclusivamente una delle targhe. Questo ci crea apprensione perché le crisi asmatiche di Davide sono imprevedibili, non sappiamo chi di noi due drovrà fronteggiare un’eventuale emergenza, motivo per cui abbiamo necessità di avere un secondo permesso».

Il Comune

Immediata la replica del vicesindaco Francesco Melis: «I parcheggi all'interno della ztl sono inferiori rispetto al numero di chi vi abita. Ogni nucleo familiare con più di un'auto ha a disposizione due pass: uno di transito e sosta e l'altro di transito e fermata, garantendo così una equa distribuzione dei posti disponibili andando incontro alle esigenze e necessità di coloro che vi risiedono». La richiesta dei genitori del bambino esula, però, da una mera “comodità”: «Non pretendiamo due pass per avere il lusso di poter parcheggiare all'interno della Ztl - spiegano - piuttosto vorremmo la sicurezza di avere uno dei due mezzi (a prescindere dalla targa) nelle vicinanze di casa, in modo tale da poter intervenire celermente a tutela della salute e della vita di nostro figlio». Un caso, questo, che ha riaperto le polemiche sulle normative ritenute, da parte dei residenti e commercianti, troppo rigide e restrittive. «Credo si tratti - afferma Luigi Biggio, consigliere di minoranza - di un eccesso di zelo. In situazioni delicate come queste si potrebbe e dovrebbe derogare alla fredda applicazione dei regolamenti. La mia impressione, però, è che la politica dell'amministrazione (sul centro storico) persegua obiettivi che non coincidono con necessità e richieste di chi vi abita e lavora».

