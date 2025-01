«Troppo precariato: così si distrugge il sistema scolastico»  

Inizio d’anno agitato per il mondo della scuola. Si protesta a Roma, a Palermo e in contemporanea pure a Cagliari, con i docenti precari sardi che si sono dati appuntamento per questa mattina, in piazza Garibaldi, nell’ennesima giornata di lotta e malcontento che da tempo agita il settore. Intanto si dicono pronti ad agire anche per vie legali. «Il futuro della Sardegna passa per una scuola stabile e di qualità. Non possiamo più accettare scelte che minano le fondamenta del nostro sistema educativo», spiegano le organizzatrici della manifestazione nel capoluogo, quasi in simultanea a quella nazionale, sotto il ministero dell’Istruzione e del Merito, e in Sicilia.

La manifestazione

Niente sindacati in campo, ma una chiamata a raccolta collettiva nella piazza cagliaritana: «Abbiamo invitato tutti, studenti, cittadini e la parte politica, la presidente Alessandra Todde e il Consiglio regionale, a cui chiediamo di farsi carico del problema e di trovare soluzioni», sottolinea Ornella Demuru, 53 anni, insegnante di lettere senza cattedra fissa e una delle promotrici della mattinata di lotta. «Ci riuniamo per dire basta alle politiche che penalizzano la scuola pubblica, i suoi lavoratori e le nuove generazioni. È ormai da anni che si disinveste sulla scuola, con le ovvie e disastrose conseguenze che non siamo più disposti ad accettare», considerazioni che corrono veloci nelle chat che riuniscono gli insegnanti isolani a caccia di diritti e stabilità: «La scuola è il cuore della comunità, e il precariato sta spezzando il legame tra docenti, studenti e famiglie», dicono in coro. «Non possiamo permettere che il futuro delle nuove generazioni venga sacrificato per mancanza di visione politica e per scelte che trattano i docenti come tappabuchi e gli studenti come semplici numeri statistici».

Le richieste

Portano in piazza le loro storie, tutte simili e fatte di anni di sacrifici e cattedre a tempo, e un lungo e dettagliato elenco di rivendicazioni che sintetizzano il senso della giornata di lotta. «Chiediamo il pagamento puntuale degli stipendi per le supplenze brevi, rivendichiamo la stabilizzazione immediata dei docenti precari e ci opponiamo categoricamente alla formazione Indire, che non solo rappresenta un ulteriore ostacolo per chi lavora da anni nelle scuole, ma prevede anche la normalizzazione di titoli esteri, spesso corrispondenti a percorsi di dubbia legittimità, che finiscono per danneggiare i docenti che hanno conseguito titoli attraverso percorsi rigorosi e trasparenti».

E ancora: chiedono l’apertura delle graduatorie di merito a esaurimento per il concorso Pnrr1 («per assicurare una chiamata progressiva e trasparente dei docenti già formati e selezionati»), e si oppongono al concorso Pnrr2 «avviato nonostante un terzo dei posti sia ancora scoperto». Sino all’appello alla Politica: «Chiediamo al Consiglio regionale, alla luce degli allarmanti dati di denatalità e la specificità territoriale, di intervenire per riformare lo Statuto, al fine di ottenere gli stessi poteri del Trentino-Alto Adige sul reclutamento degli insegnanti e sulla gestione complessiva della scuola», sottolineano. «La Sardegna deve avere la possibilità di autodeterminarsi e rispondere alle specificità del proprio territorio, garantendo una scuola adeguata ai bisogni delle nostre comunità».

Intanto gli idonei del concorso concluso con gli orali dei primi di dicembre e resi pressoché invisibili dalla nuova selezione, annunciano azioni legali.

