Un primo tempo da incubo, 45’ di pressing asfissiante durante i quali l’Italia non ha indovinato un pallone. I primi 30’ della ripresa sulla stessa falsariga. I due esterni di difesa regolarmente saltati dalle giovani ali avversarie, Di Lorenzo completamente in bambola, Scamacca fuori dal gioco, Jorginho (in teoria perno del centrocampo) nascosto tra le maglie rosse, Chiesa inconcludente e spesso a terra. Unico a cercare di fare qualcosa, al solito, Barella. La Spagna non è l’Albania e gli azzurri se ne sono accorti. «Sono stati troppo più forti di noi, hanno vinto meritatamente», l’amaro ma sincero commento a fine partita del commissario tecnico Luciano Spalletti.

Sconsolato

L’allenatore aveva pensato a un match diverso, ma la capacità tecnica superiore dei rivali ha incartato i suoi ragazzi e la partita è scappata via. Gli azzurri nella prima frazione hanno visto le streghe e non sono andati sotto per pura fortuna o per alcuni grandi interventi di Donnarumma; nella seconda lo spartito non è cambiato e aver perso solo 1-0 per uno sfortunato autogol di Calafiori, tra l’altro, può quasi essere visto come un aspetto positivo. «Non molliamo mai, siamo italiani. Ma arrivando sempre dopo sulla palla diventa difficile, non si trovano linee di giocata e si perdono le geometrie». Almeno cinque i tentativi delle Furie Rosse nel primo tempo, quattro diretti in porta; ben nove nella ripresa. Mentre il ct Spalletti si sbracciava a bordo campo camminando lungo tutta la linea di demarcazione delle panchine, cercava di spingere i suoi ragazzi più avanti, litigava col ct De La Fuente («stai zitto, stai zitto» gli ha detto quando il collega ha chiesto un’ammonizione) e chiedeva maggiore precisione tecnica. Niente da fare, l’Italia non l’ha vista mai. Il ct ha lasciato invariata la formazione rispetto alla vittoria con l’Albania «ma la freschezza della Spagna ha fatto la differenza, Noi abbiamo dato letture ritardate, fatto scelte non precise, poco ragionate. Siamo stati sotto il loro livello per reattività, nell’accompagnare le azioni, nel tornare indietro a difendere l’area. Loro erano più freschi, ci hanno creato problemi nella velocità delle scelte».

L’ultima gara

Ora la qualificazione si gioca con la Croazia nell’ultima gara del girone, lunedì alle 21. Sarà fondamentale non perdere (basta un pareggio) ma prima di tutto smaltire la delusione di ieri. Come si può fare? «Bisogna ragionare su quanto accaduto in campo», sottolinea nel dopo gara Spalletti, «a volte potevamo fare diversamente dal punto di vista tattico, ma loro sono stati troppo più rapidi e reattivi di noi. Con la Croazia dipende da noi, dalle scelte che faremo nel giocare la palla». Quando sono stati cambiati la punta (Scamacca) e alcuni altri giocatori la situazione è sembrata migliorare, e il ct concorda: «Quando si inseriscono quattro giocatori freschi si diventa magari più intensi. Abbiamo creato alcune situazioni che avrebbero anche potuto portare al pareggio». Ma probabilmente sarebbe stato ingiusto. Anzi, senza dubbio. Ora tocca alla Croazia: perdere, e uscire dal torneo, sarebbe un fallimento completo. Soprattutto per la squadra campione uscente.

RIPRODUZIONE RISERVATA