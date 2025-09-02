«Troppo pericoloso l’incrocio tra via Ogliastra e via Deffenu» 

«Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima che qualcuno intervenga seriamente?», chiede Alessio Muscas, residente in via Deffenu. È la reazione all’ennesimo incidente avvenuto lunedì tra le vie Ogliastra e Deffenu. «Corrono come matti, da quando è stato rifatto il manto stradale la strada è diventata una pista», prosegue Muscas, «Mio figlio ha il terrore di uscire di casa. Con la riapertura delle scuole e della palestra, ci sarà un continuo viavai di bambini e ragazzi. Credo che sia ora di realizzare un attraversamento pedonale rialzato di fronte all’ingresso del pallone».

Dello stesso avviso Laura Bini che abita a ridosso dell’intersezione in via Ogliastra. «Viviamo con l’ansia. Lo scorso 5 luglio un’auto dopo aver urtato il marciapiede opposto è finita nell’ingresso della nostra abitazione creando grossi danni. Possiamo dirci miracolati, visto che un minuto prima i miei genitori erano fuori a prendere la spesa dalla macchina. Chiediamo che vengano adottate contromisure, come ripristinare il divieto di sosta nei pressi della palestra per aumentare la visibilità e un dosso rallentatore per coloro che scendono da via Ogliastra».

«Vedremo di adottare degli accorgimenti», spiega il comandante della polizia locale Andrea Usai.

