«Troppo inquinanti» A Elmas è vietato far volare i palloncini  

Palloncini liberi nel cielo? No, grazie. A Elmas non si può più. Questa la novità decisa dall'ordinanza della sindaca Maria Laura Orrù. Diciottesimi, matrimoni, battesimi, persino i funerali e l'ultimissima moda dei gender reveal party, le feste in cui si rivela il sesso del nascituro: ormai liberare nel cielo palloncini è diventata una tradizione irrinunciabile. Ma che fine fanno una volta sgonfi e volati chissà dove? “Studi effettuati a livello internazionale – si legge nell’ordinanza appena emessa – hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati nell'ambiente. Questi frammenti, oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini”.

Una ricerca dell’Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, afferma che i pezzi di palloncino costituiscono l'80 per cento dei rifiuti trovati all'interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. Anche in considerazione del fatto che nel territorio comunale si trova la splendida zona umida del Parco di Giliacquas, l'amministrazione ha previsto multe per chi libererà palloncini in gomma o materiali simili, anche se biodegradabili, destinati a disperdersi senza controllo nell'ambiente.

Responsabilità

Il divieto è esteso anche a nastri colorati, lanterne cinesi, e altri dispositivi aerostatici che se lasciati liberi non se ne possa controllare più il percorso. Per i trasgressori sanzioni dai 25 ai 500 euro. Il divieto vale su tutto il territorio comunale, in occasione di eventi pubblici e privati, feste, ricorrenze o manifestazioni anche sportive.

Elmas, insieme ad altri Comuni italiani, sta imponendo questo divieto sulla scorta dell'iniziativa dell’associazione Plasticfree che vorrebbe farlo diventare una legge nazionale. «Questa ordinanza – dice la sindaca – è un’assunzione di responsabilità per proteggere il patrimonio floro-faunistico non solo nostro ma anche dei comuni vicini. Abbiamo pensato al futuro delle nuove generazioni che si stanno dimostrando molto sensibili a questo tema. Ci sono tanti altri modi alternativi e rispettosi dell’ecosistema per festeggiare».

«Un gesto apparentemente innocuo – aggiunge l’assessora all’Ambiente Alessandra Nurchi – può trasformarsi in un danno per l'ambiente e una minaccia per gli animali che lo scambiano per cibo o si impigliano nei suoi filamenti, trovando spesso la morte. Con questa ordinanza il Comune fa la sua parte».

I perplessi

Ma c'è anche chi trova questo divieto eccessivo, come l'ex sindaco, consigliere di minoranza Tonio Ena: «Il manicheismo non mi piace, c’è un limite a tutto. Da sindaco non avrei mai fatto un’ordinanza del genere. La nostra non è una comunità allo sfascio ma ha sicuramente altre priorità a cui pensare, non sarà questo a fermare i cambiamenti climatici».

Maurizio Secci, titolare di un’agenzia funebre, ha spesso fornito i palloncini che vengono fatti volare dopo il rito funebre: «Giusto difendere l’ambiente, spesso si esagera – ammette – ma forse si dovrebbe mediare. Magari ai funerali non proibirli del tutto, consentirne solo un numero limitato: è un gesto simbolico di saluto verso un caro scomparso».

Il parroco: «Giusto»

Il parroco, don Marco Orrù, invita a autolimitarsi: «Concordo con la decisione della sindaca. Nella nostra chiesa non capita di frequente che si usino i palloncini. Anche nelle attività che svolgiamo in oratorio coi bambini, a cui non si può pensare di toglierli completamente, li facciamo usare solo gonfiati con l’aria anziché con l’elio, in modo che li possiamo poi gettare nella differenziata».

RIPRODUZIONE RISERVATA