troppo forte il Geas Sesto: Women a picco 

Geas Sesto S.G. 94

Dinamo Sassari 55

Sesto S. Giovanni : G. Conti 5 (1/3, 1/3), Gustavsson 9 (3/5, 1/1), Makurat 23 (6/10, 2/4), Gwathmey 10 (3/6), Spreafico 11 (1/3, 3/6), Moore 3 (1/2), Truc- co 8 (1/1, 2/3), Barberis, Orsili 6 (3/5, 0/1), Ostoni, A.Conte 14 (4/5, 2/4). All. Zanotti

Banco di Sardegna SS : Carangelo 4 (0/1, 0/2), Gonzales 9 (2/3, 1/5), Taylor 23 (9/18, 1/1), Begic 8 (2/4, 0/1), Toffolo 4 (1/2, 0/3), Grattini 4 (1/3, 0/1), Natali (0/2, 0/1), Pastrello 2 (1/2, 0/1), Diallo (0/2), Spiga. All.Restivo

Arbitri : M. Attard, L. Attard e Bonotto.

Parziali : 25-20, 50-29, 70-43.

Pesante sconfitta a Sesto San Giovanni: il Geas si impone sulla Dinamo Woman per 94-55. La squadra sassarese chiude così l'andata al sesto posto e nel primo turno della Final 8 di Coppa Italia affronterà la settima classificata.

Nel primo quarto le biancoblù di Restivo se la sono giocata alla pari, grazie soprattutto al 10/10 dalla lunetta.

La svolta

Nella seconda frazionele triple di Spreafico hanno lanciato il break da 15-2 che ha messo il match in discesa per le padrone di casa, trascinate dalla ex Dinamo Makurat che oltre ai 23 punti ha preso anche 7 rimbalzi e smazzato 7 assist. All'intervallo Carangelo e compagne erano già a -21 e la pessima serata nel tiro da tre (2/15 finale) ha reso impossibile raddrizzare la partita.

A quel punto è subentrata anche la stanchezza per il duro match infrasettimanale di Eurocup, vinto sulle spagnole dell'Alcantarilla. E probabilmente la testa è andata alla partita di ritorno che si disputerà mercoledì sul campo delle basche. Così il tecnico Restivo ha ampliato le rotazioni e il secondo tempo della partita non ha aggiunto niente a un esito già segnato, nonostante la grande prova di Taylor che però ha predicato nel deserto. ( g.m. )

