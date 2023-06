Troppo chiasso, vietato il padel 

Chiusi i campi da padel di via Oslo. Lo ha stabilito con una ordinanza il commissario straordinario Bruino Carangiu che guida il Municipio sino a quando verrà eletto il nuovo sindaco (ballottaggio l’11 e il 12 giugno).

Il motivo della disposizione: troppo chiasso dall’impianto sportivo. Rumori che disturbano i vicini. Prima c’era stato l’avvertimento: il 17 febbraio il Comune aveva comunicato ai gestori che l’Arpas, l‘agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha effettuato i rilievi sull’inquinamento acustico, confermando il superamento dei limiti di legge; adesso, visto che il problema non è stato risolto, vietato giocare a padel in via Oslo.

I gestori per il momento preferiscono non commentare la vicenda e probabilmente cercheranno di seguire le vie legali per contrastare l’ordinanza del commissario straordinario.

L’esposto

«Dagli impianti sportivi si alzano troppi rumori e schiamazzi»: così alcuni residenti che vivono attorno alla struttura avevano presentato alcuni esposti per denunciare il disagio avvertito, durante il giorno e la notte, sia a finestre aperte sia a finestre chiuse, nelle loro abitazioni. Le famiglie chiedevano l’eliminazione dei rumori «diventati insostenibili» e un provvedimento a tutela della loro salute.