«Troppo chiasso, non riaprite i chioschi» 

«Non vogliamo più ristoranti o bar nel parco Brigata Sassari». Il comitato della zona di via Parigi - nella borgata Santa Lucia - lancia un appello al Comune di Selargius in vista della riqualificazione dell’ex chiosco abbandonato al centro del giardino pubblico, insieme alla struttura del parco della Pace chiusa e vandalizzata a più riprese. «Qualsiasi decisione andrà presa senza creare disagi ai cittadini che abitano a ridosso dei parchi», rassicura il sindaco Gigi Concu.

Il caso

È bastato sapere che il Comune sta studiando un piano per la riapertura dei chioschi nei parchi, per far riemergere il malcontento fra i residenti di via e vico Parigi. «Per noi sarebbe impossibile continuare a vivere qui», dice Ignazia Cera a nome degli abitanti del rione selargino. Una presa di posizione legata al passato della struttura all’interno del parco comunale, chiusa da tempo. «Il chiosco era stato trasformato in bar notturno, con musica e schiamazzi anche sino alle 4 del mattino, e il parco era sempre aperto», ricorda la donna. «È stato un incubo durato anni, la notte praticamente non si dormiva perché era come averli in casa». Poi la petizione del comitato dei residenti e alcune irregolarità e inadempienze nella gestione - in via Parigi come nel parco della Pace - avevano costretto il Comune a revocare l’autorizzazione di utilizzo. «Ci eravamo persino rivolti a un avvocato dalla disperazione», dice ancora Cera, «ma non è stato necessario andare avanti perché il Comune è intervenuto».

Il rione

Ora il comitato del quartiere torna alla carica. «Da quando il chiosco è stato chiuso è tornata la tranquillità nella zona», sottolinea la residente di vico Parigi, «sapere che a breve il Comune vuole riaprirlo, e si pensa a una nuova gestione, ci spaventa parecchio».

Il Comune

Il sindaco rassicura. «Preoccupazioni comprensibili, ma ci teniamo a rassicurare i residenti sul fatto che un’eventuale riapertura verrà attentamente valutata e in alcun modo potrà ledere il diritto al quieto vivere dei residenti e le loro esigenze», spiega Concu. «Aspetti fondamentali che hanno portato a suo tempo alla stessa chiusura dei chioschi. Al momento siamo in una fase di ragionamenti sul futuro», conclude Concu, «quando si parlerà concretamente di mettere a gara le strutture ci confronteremo con il comitato e si cercherà il modo per rispettare le esigenze di tutti».

