Troppo caldo sul Trenino 

Troppo caldo sulla carrozza del Trenino Verde. Una parte di passeggeri ha preferito rientrare ad Arbatax a bordo dei pullman messi a disposizione dalle agenzie di viaggio che avevano promosso l’escursione con il mezzo dell’Arst. È successo sabato pomeriggio, dopo che il Trenino aveva completato il viaggio d’andata dalla stazione di Arbatax a Lanusei. Gli escursionisti sono stati accompagnati in bus a Gairo per visitare alcuni siti di interesse storico-ambientale. Al momento di ripartire per Arbatax, i passeggeri hanno chiesto di poter viaggiare su strada con i pullman dotati di climatizzatore. «L’inconveniente - ha detto Alessandro Murino, operatore di Gairo - era preventivato. Arst. Al giorno d’oggi le recensioni su un servizio scadente pesano e si trascineranno». (ro. se.)

