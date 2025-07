Troppo caldo, stop ai balli per gli anziani 

Stop alle danze e balli di gruppo da settimane. Il locale comunale di Si ‘e Boi, nel centro di Selargius, non è funzionale alle serate estive degli over 60 organizzate dall’associazione locale Sovidan: l’impianto per l’aria condizionata non riesce a rinfrescare tutta la sala, e per ora non ci sono spazi all’aperto disponibili.

«Sono tanti i selargini che partecipano alle serate danzanti», sottolinea la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla che ha portato il tema nell’aula di piazza Cellarium, «e per loro un po’ di sano divertimento è vita». Un appuntamento domenicale che da alcune settimane i ballerini senior sono costretti a saltare. «Confido che l'amministrazione comunale intervenga prontamente per risolvere la situazione, considerando che l'estate è già iniziata e per le serate danzanti all'aperto rimangono meno di dieci domeniche a disposizione», aggiunge Olla. «La sollecitudine da parte del Comune è fondamentale per garantire un po’ di svago alla comunità durante il periodo estivo».

Una soluzione al vaglio c’è. Lo spazio all’aperto di San Lussorio, di fatto il cortile di Casa Soro utilizzata come centro di aggregazione in passato e chiusa ormai da tempo. Alcune palme risultano pericolanti. «Si tratta di un’esigenza molto sentita e siamo d’accordo che sia necessario dare risposta ai nostri concittadini», la risposta della vicesindaca Gabriella Mameli, che assicura: «stiamo lavorando sia dal punto di vista politico che amministrativo, la priorità è mettere a disposizione uno spazio in sicurezza». (f.l.)

