Troppo caldo, in fuga dall’asilo 

L’impianto di climatizzazione va in tilt e l’asilo nido chiude anzitempo. Anzi, no: si avanti fino alla naturale scadenza del 28 luglio) ma saranno i genitori dei bambini a scegliere se mandare i loro piccoli nella scuola priva di pompe di calore.

Il guasto

Con le temperature che viaggiano ormai stabilmente verso i 40 gradi è questa la situazione al micronido “A piccoli passi” di Nuraminis (una ventina di bambini dai 3 mesi ai 3 anni, in maggioranza dei paesi vicini), dove il guasto dell’impianto di climatizzazione, non riparabile prima di 40 giorni, arroventa le due settimane che separano dalla chiusura dell’anno scolastico della struttura e infiamma i rapporti fra la maggioranza del sindaco Stefano Anni e la minoranza consiliare.

La chiusura

Nella struttura, ospitata in un’ala della ex scuola media, in via Carmine, i climatizzatori dell’aria, a causa di uno sbalzo di tensione, si sono guastati il 12 giugno scorso, irrimediabilmente. Piccoli alunni al caldo, insomma, ma l’anticiclone africano doveva ancora arrivare. E adesso le temperature altissime fanno esplodere il caso, soprattutto da quando sulla chat del nido è arrivato l’avviso di stop.

«Gentili famiglie, ci dispiace dovervi comunicare che il servizio avrà termine venerdì 14 luglio”, scrive il gestore (la Clessidra cooperativa), che nemmeno 24 ore dopo annuncia il cambio di rotta: «A seguito di un’indagine sull’intenzione di proseguire la frequenza dei vostri bambini, abbiamo, in accordo con l'amministrazione comunale, deciso di garantire l'apertura del servizio sino al 28 luglio». Il servizio, insomma, va avanti, «consapevoli del disagio che il caldo anomalo in questi giorni sta creando».

La polemica

Fine del caso? Nemmeno per sogno. Ieri mattina nell’asilo nido di via Carmine era presente la metà dei piccoli iscritti, ma la polemica maggioranza-minoranza non si attenua.

«Chi era tenuto a verificare il funzionamento degli impianti? Chi era tenuto al controllo degli obblighi contrattuali del gestore?», incalza il gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaca Mariassunta Pisano.

«Le famiglie sono state avvisate tempestivamente dalla cooperativa affidataria del servizio, prospettando l’assenza di aria condizionata nel nido. L’amministrazione ha immediatamente attivato le procedure per la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile, stanziando 15 mila euro per l’acquisto di nuovi condizionatori», replica immediatemente il sindaco Anni, che accusa la minoranza «di strumentalizzare la vicenda».

