«Troppo cadmio nell’aria, si facciano visite mediche a tappeto» 

«Nonostante le nostre ripetute richieste per l’avvio di uno screening di prevenzione tra la popolazione, le istituzioni latitano»: Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, solleva il problema dell’inquinamento a Portoscuso prendendo spunto dai dati del rapporto sulla qualità dell’aria 2021 pubblicato dall’Arpas il 31 gennaio scorso. «L’Arpas – si legge in una nota stampa di Cremone – scrive che a Portoscuso la situazione registrata nell’area industriale evidenzia il superamento del valore obiettivo del cadmio. È importante che i cittadini di Portoscuso ne siano messi a conoscenza. È una situazione di alto rischio associata all’impatto cumulativo creato dall’insieme di altri elementi cancerogeni nell’aria respirata».

Cremone segnala superamenti nel corso del 2021 anche per piombo e arsenico. «La centralina che ha registrato i valori più alti di arsenico – sottolinea – si trova in pieno centro urbano a Portoscuso. Per quanto riguarda il cadmio le nostre centraline hanno registrato dati superiori a tutte le altre località della Sardegna. Quale aspettativa di vita ci può essere in un paese in cui, oltre all’aria e alle falde contaminate anche gli alimenti prodotti in loco risultano contaminati e vietati al consumo alimentare?»

