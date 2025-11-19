Troppo Bonorva per il Li Punti 

Bonorva 4

Li Punti 0

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Brizzi, M. Sanna, Matassa (10’ st Tedde), Spanu (30’ st Jara), Madeddu (15’ st Cocco), Zappareddu, Pusceddu (33’ st Malgari), Soro (40’ st Nieddu), Pinna, Saba. In panchina Masala, Mulas, Sangare, Carta. Allenatore Pulina.

Li Punti (4-3-1-2) : Murru, Dettori, Fresu, Pilo (32’ st Garau), Cresci, Peana (29’ st Cherchi), Salaris (21’ st Tuccio), Dieni, Zinellu (44’ st Ruju), Silanos (1’ st Pireddu), Alberti. In panchina S. Sanna, Milia, Putzu. Allenatore Salis.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 14’ e 36’ Zappareddu, 32’ Pinna; st 30’ Cocco.

Note : ammonito Malgari.

Bonorva. Poker e qualificazione alla semifinale della Coppa Italia di Promozione ipotecata per il Bonorva, salvo tracolli nella gara di ritorno tra una settimana al Comunale di Li Punti.

Il mattatore di giornata è Zappareddu, autore del gol del vantaggio (14’) su un cross di Pusceddu e del tris (36’) con un tap-in scaturito da una conclusione di Madeddu respinta. Nel mezzo della doppietta è arrivato l’eurogol da centrocampo di Pinna (32’). La quarta firma è di Cocco, che segna al termine di una fuga in contropiede.

