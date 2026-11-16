Da festa a dibattito. Dopo Mastros in Nugoro, nel circuito Autunno in Barbagia, si accendono le polemiche. Due risse, un giovane accoltellato e un minorenne finito in coma etilico: il focus si sposta sulla tutela dei residenti e, soprattutto, sull’organizzazione, per alcuni da rivedere.

La presa di posizione più dura è della presidente della Fondazione Satta, Alessandra Corrias, che sui social scrive: «Sono stata in silenzio per alcuni lunghissimi giorni, nonostante fosse chiaro come sarebbe andata a finire. Quella roba che voi chiamate “Mastros” ha due facce. La faccia buona è quella di chi ancora ci crede, si mette a disposizione della collettività. Anche la biblioteca si è messa a disposizione. La faccia cattiva, guasta, putrida, è quella che si rivela non appena calano le tenebre e si alza pericolosamente il tasso alcolico di centinaia di minorenni a cui viene spudoratamente somministrato di tutto, nella totale sospensione di qualsiasi regola: sicurezza, norme sulla somministrazione di alimenti e bevande, igiene, buon senso: 48 ore in cui ogni segno di civiltà è sospeso».

Criticità

I consiglieri di opposizione, Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu, attaccano: «Una comunità che vuole proteggere i giovani deve prima trovare il coraggio di guardarsi allo specchio. I fatti accaduti non possono lasciarci indifferenti. Sarebbe un errore fermarsi alla cronaca del fine settimana, e ancor più sbagliato attribuire a una manifestazione la responsabilità di un fenomeno che esiste ben oltre i suoi confini. Mastros non è il problema, ciò che dobbiamo porci è una domanda sul modello di società che stiamo costruendo».

La consigliera di maggioranza Irene Melis racconta: «Vivo a Santu Predu. E ho visto il mio quartiere trasformarsi in qualcosa che non riconosco più. Ritengo ineludibile una riflessione seria sulle sorti di questa manifestazione, sulle modalità organizzative e, soprattutto, sulle misure di controllo e di sicurezza necessarie a tutelare residenti, visitatori e organizzatori». Aggiunge Paolo Fadda: «Sentire qualche torronaio dire che non verrà più a Nuoro, qualche mamma di adolescente dire che vive questo fine settimana con angoscia, vedere due ragazze sbronze alle 4 del pomeriggio mi fa venire davvero il magone. Deve capitare davvero l’irreparabile?». Per Felice Corda serve tornare a “Su connottu”: «Mastros deve essere la festa dei maestri artigiani, della cultura e dell’identità».

L’assessore

Le polemiche post manifestazione riguardano anche la sistemazione degli operatori nelle strade interessate dalla manifestazione. Le scelte non hanno soddisfatto tutti. L’assessore alle Attività produttive, Pino Mercuri, chiarisce i criteri per la collocazione degli espositori: «I partecipanti vengono posizionati in base alla disponibilità di spazi pubblici, sempre compatibilmente con il piano della sicurezza. Altro criterio è l’anzianità di partecipazione alla manifestazione, compatibilmente con spazio pubblico e piano della sicurezza». Non esistono però zone omogenee o considerazioni relative a possibili incompatibilità con le attività presenti in città.

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